Badesaison in Albstadt Das Schwimmbecken im Naturbad in Tailfingen ist wieder geöffnet (red/pm) 14.06.2026 - 15:33 Uhr 1 Das Schwimmbecken kann wieder genutzt werden. Foto: Karina Eyrich Vier Tage lang war das Schwimmbecken im Naturbad in Albstadt auf Grund von Escherichia coli geschlossen. Nun hat es wieder geöffnet. Link kopiert Die Albstadtwerke geben bekannt, dass das Naturbad Albstadt sein Schwimmbecken wieder öffnen kann. Die jüngsten Probeergebnisse hätten gezeigt, dass keine Überschreitung des Grenzwertes bei Escherichia coli mehr vorliege. Vier Tage war das Becken geschlossen Somit konnte das Becken ab Samstag, 13. Juni, wieder geöffnet werden. „Wir freuen uns, unsere Badegäste wieder begrüßen zu dürfen“, heißt es in der Mitteilung. Unsere Empfehlung für Sie Freibad in Albstadt Naturbad wartet mit neuen Holzstegen und nachhaltiger Technik auf Das Naturbad in Tailfingen startet am 1. Juni in die Freibadsaison. Was sich geändert hat und worauf sich Badegäste freuen dürfen. Vier Tage war das Bad geschlossen.