Im September beginnt offiziell der Herbst – und die Freibadsaison in der Region endet. Einige Freibäder haben sich für das Saisonende etwas Besonderes überlegt. Eine Übersicht.

Die meisten Freibäder schließen am 9. oder 16. September ihre Pforten. Doch bevor die Badezeit unter freiem Himmel für dieses Jahr endgültig vorüber ist, haben einige Freibäder für ihre Besucher noch besondere Events geplant.

Von Hundeschwimmen über Grillparty und „Einhornspringen“ – Groß und Klein, Zwei- und Vierbeiner kommen zum Saisonende noch einmal richtig auf ihre Kosten.

Das Rottweiler Freibad bietet am Freitag, 23. August, einen Kinderspielnachmittag mit After-Work-Party an. Von 14 bis 20 Uhr können die Kleinen sich an der Hüpfburg austoben, eine Freefall-Rutsche und weitere Wasserspielgeräte nutzen und sich Glitzertattoos machen lassen. Ab 18 Uhr ist der Eintritt frei und es findet eine After-Work-Party auf dem Sonnendeck statt. Geboten werden bis 22 Uhr Musik, Getränke und Essen.

Adresse: Brugger Straße 11, 78628 Rottweil

Telefon: 0741/472734

Am Samstag, 24. August, findet im „Susolei“ in Sulz ab 18 Uhr eine Poolparty statt. Der Eintritt ist frei, für musikalische Unterhaltung sorgt „Die Band“. Auch Speisen und Drinks werden angeboten.

Adresse: Jahnstraße 5, 72172 Sulz a. N.ckar

Telefon: 07454/6282

Für Kinder ist am Sonntag, 8. September, im Freibad „Badschnass“ in Tennenbronn von 13 bis 17 Uhr Spiel und Spaß geboten. Das „JUKS³-Spielmobil“ ist vor Ort und bietet verschiedene Spielstationen zum Mitspielen und Ausprobieren an.

Adresse: Rembsbach 159/2, 78144 Schramberg-Tennenbronn

Telefon: 07729/9195577

Zollernalbkreis

Das Badkap in Albstadt bietet am Sonntag, 15. September, von 10 bis 17 Uhr einen Hundeschwimmtag im Außenbereich an. Für das leibliche Wohl von Mensch und Hund ist gesorgt. Wer vorbeikommen möchte, sollte lediglich an den Impfpass seines Hundes denken. Die Eintrittskosten belaufen sich auf einen Euro pro Person und zwei Euro pro Hund.

Adresse: Beibruck 1, 72458 Albstadt

Telefon: 07431/981470

Neben dem Badkap bietet auch das Freibad Haigerloch am Sonntag, 15. September, von 11 bis 17 Uhr Hundeschwimmen an. Ein Impfausweis und ein positiver Wesenstest sind erforderlich. Verschiedene tierische Unternehmer wie die „Villa Hundebunt“ aus Haigerloch, „Sarahs Hundesalon“ aus Horb oder auch eine Tierphysiotherapeutin aus Sulz sind an diesem Tag mit einem breiten Angebot rund um den Hund vor Ort.

Adresse: Oberstadtstraße 78, 72401 Haigerloch

Telefon: 07474/2211

Im Freibad in Hechingen findet am Dienstag, 27.August, eine Abschlussfeier statt. Geboten werden von 14 bis 17 Uhr unter anderem eine Aquabahn und aufblasbare Spielgeräte. Auch das Gesundheitsamt ist mit einem Infostand vor Ort und klärt über Sonne und Hitzeschutz auf. Flyer zur Veranstaltung sind beim Freibad erhältlich.

Adresse: Badstraße 14, 72379 Hechingen

Telefon: 07471/7397739

Kreis Freudenstadt

Im Freibad in Baiersbronn erwartet die Badegäste am Mittwoch, 4. September, eine Abschlussfeier mit Grill- und Kuchenangebot mit Attraktionen für die kleinen Besucher.

Adresse: Wilhelm-Münster-Straße 26/1, 72270 Baiersbronn

Telefon: 07442/7702

Das Panorama-Bad in Freudenstadt veranstaltet am Sonntag, 15. September, ebenfalls ein Hundeschwimmen. Der Kiosk ist bei gutem Wetter geöffnet, der Eintritt ins Freibad kostet pro Hund vier Euro. Besitzer und Gäste haben an diesem Tag freien Eintritt. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, jedoch sind das Vorzeigen des Impfausweises vom Hund und eine Hundehaltepflichtversicherung Voraussetzung für den Einlass. Beginn ist um 11 Uhr, Ende um 17 Uhr.

Adresse: Ludwig-Jahn-Straße 60, 72250 Freudenstadt

Telefon: 07441/921300

Im Freibad Klosterreichenbach steigt am Sonntag, 25. August, ein Abschlussfest. Wie der Betreiber mitteilt, gibt es dazu allerdings noch keine weiteren Infos. Auf dem WhatsApp-Infokanal hält das Freibad seine Besucher auf dem Laufenden.

Adresse: Schwimmbadweg 20, 72270 Baiersbronn

Telefon: 07442/ 2500

Auch das Freibad in Obertal feiert am Samstag, 24. August, ein Schwimmbadfest zum Abschluss der Saison. Den ganzen Tag über erwartet die Gäste Musik, Essen, eine Hüpfburg und jede Menge Badespaß. Der Eintritt an diesem Tag ist frei.

Adresse: Buhlbachsaue 15, 72270 Baiersbronn

Telefon: 07449/261

Kreis Calw

Am Dienstag, 27. August, kommt „Die Neue Welle Einhornspringen“ ins Freibad nach Calw-Stammheim. Bei diesem Event geht es darum, vom Beckenrand aus in ein aufblasbares Einhorn im Wasser zu springen. Gewonnen hat die Person, die sich nach dem Sprung für mindestens fünf Sekunden sitzend auf dem Einhorn halten kann und die längste Sprungdistanz geschafft hat. Der Tagesgewinner bekommt einen Preis.

Adresse: Jahnstraße 10, 75365 Calw-Stammheim

Telefon: 07051/40235

„Die Neue Welle Einhornspringen“ kommt im August nach Calw. Foto: Freibad Calw/Stammheim/Montage: Heidepriem/Drews

Das Freibad in Nagold bietet am Sonntag, 15. September, von 10 bis 16 Uhr Hundeschwimmen an. Um 14 Uhr gibt es zudem eine Blindenführhunde-Vorführung und auch ein Infostand zum Thema Tierfutter- und Nahrungsergänzungsmittel wird vor Ort aufgestellt. Die Eintrittspreise belaufen sich auf 2,50 Euro pro Hund und Person.

Adresse: Am Schloßberg 15, 72202 Nagold

Telefon: 07452/67602