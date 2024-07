Vom 1. bis 31. August verlängert der Badepark in Nagold seine Öffnungszeiten. Allerdings kommen auch die neuen Öffnungszeiten nicht an die einstigen Sommerzeiten heran.

Zuerst war da die Corona-Pandemie, und dann verschärfte sich weiter der Personalmangel im Badepark Nagold. Beides schlug sich auf die Öffnungszeiten des Badeparks nieder.

Bis 20.30 Uhr konnte früher im Sommer das Freibad besucht werden. Mit und nach der Corona-Zeit und auch angesichts des Mitarbeiter-Mangels folgte die generelle Kürzung. Aktuell kann nur bis 19 Uhr das Bad besucht werden.

Noch, muss man dazu sagen. Denn am Montag kündigte die Stadt Nagold eine Verlängerung der Öffnungszeit im August an. Montag bis Sonntag um eine halbe Stunde auf 8.30 bis 19.30 Uhr. Letzter Einlass ist dann um 18.30 Uhr, Badeschluss um 19 Uhr.

In einer Pressemitteilung erklärt die Stadt Nagold: „Somit reagiert der Badepark auf die Bitte der Badeparkbesucher, die Öffnungszeiten zu verlängern.“ Die spezielle Feierabendkarte könne am Kassenautomat oder auch an der Hauptkasse erworben werden, das Drehkreuz sei ab 17.30 Uhr für die Feierabendkarte freigeschaltet.