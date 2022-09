3 Nagolds Badepark startet am 4. Oktober in die Wintersaison. Foto: Thomas Fritsch

Die Sommersaison im Badepark Nagold endet am 17. September. Und dann? Entgegen manch anderer Kommune, plant die Stadt derzeit eine Winteröffnung des Bades. Doch es gibt Einschränkungen.















Nagold - Die Lichter gehen in Nagold bekanntlich jetzt früher aus – ab 1 Uhr in der Nacht, um genau zu sein. Und auch etliche Nagolder Wahrzeichen werden ab sofort in den dunklen Abendstunden nicht mehr gesondert bestrahlt. Energiesparen lautet das Gebot der Stunde – auch bei den Kommunen.