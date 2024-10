Nach einer Wanderung oder Radtour ins warme Wasser eintauchen und in den Saunawelten Aufgüsse genießen, während draußen der Herbstwind pfeift: Das Badeparadies Schwarzwald ist Entspannung pur.

Der Herbst präsentiert sich im Hochschwarzwald von seiner schönsten Seite: Leuchtende Wälder, klare Luft und malerische Wanderungen sowie Bikerouten bieten beste Voraussetzungen für aktive Erkundungen. In dieser einzigartigen Region erleben Urlauber die perfekte Kombination aus sportlicher Aktivität und wohltuender Erholung.

Ein Herbsttag im Hochschwarzwald lädt dazu ein, mit einer Wanderung oder einer Radtour durch die farbenfrohe Natur in den Tag zu starten. Die zurückgelegten Höhenmeter eröffnen atemberaubende Panoramablicke.

Die Anstrengung lohnt sich, denn nach Bewegung an der erfrischenden Herbstluft wartet Entspannung und Regeneration im Badeparadies Schwarzwald.

Badeparadies in Titisee: Urlaub unter Palmen

Das Badeparadies im Schwarzwald bietet das ganze Jahr über eine einzigartige Atmosphäre. Hier können Besucher die Anstrengung des Tages hinter sich lassen und in eine Oase der Entspannung eintauchen. Sich im 33 Grad warmen Wasser treiben lassen, einen Cocktail von der Poolbar genießen oder es sich auf der Sprudelliege bequem machen – in der Palmenoase erleben die Gäste traumhaftes Urlaubsfeeling unter echten Palmen. Der perfekte Rückzugsort zum Träumen und Abschalten.

Für exklusive Wohlfühlmomente sorgt das Palais Vital mit seinen zwölf besonderen Saunawelten, außergewöhnlichen Aufgusszeremonien und beeindruckenden Panoramablicken. Unterschiedliche Vital-Pools und Massageliegen laden zum Verweilen und Entspannen ein – ein perfekter Ort, um Körper und Geist zu regenerieren.

Erlebnisbad: Action im Rutschenuniversum Galaxy

Wer dagegen Action braucht, verbringt den Tag im Galaxy. Mit über 25 Attraktionen bietet das Rutschenuniversum Spaß und Abenteuer für die ganze Familie. Bunte Kurven und rasante Abfahrten in drei verschiedenen Rutsch-Leveln sorgen für Nervenkitzel.

Und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. In jeder der drei Welten werden die Gäste kulinarisch verwöhnt. Während es im Galaxy nach galaktischen Snacks duftet, lockt in der Palmenoase das Restaurant „Palmgarden“ mit paradiesischer Kulinarik von leckeren Salatvariationen bis hin zu mediterranen Pasta-Gerichten. Im exklusiven á la carte Restaurant können regionale und exotische Gerichte in besonderem Ambiente genossen werden.

Immunsystem stärken im Herbst: Nachhaltige Erholung

Mit dieser einzigartigen Kombination aus Entspannung, Wasserspaß und Urlaubsfeeling unter Palmen krönt das Badeparadies Schwarzwald einen aktiven Herbsttag. Während draußen der Herbstwind die Blätter tanzen lässt, können Besucher in der kuschelig warmen Umgebung entspannen, das Immunsystem stärken und neue Energie tanken. Das sorgt für nachhaltige Erholung und unvergessliche Momente, die weit über den Aufenthalt hinausreichen.

Titisee Badeparadies: Preise und Prämien

Tipp: Mit der neuen BLUPHORIA-App und dem kostenfreien Treueprogramm erhalten Gäste die Möglichkeit, für Ticketbuchungen Palmen zu sammeln und diese für attraktive Prämien einzulösen.

Mehr Infos und Ticketbuchung über die neue BLUPHORIA-App oder auf der Webseite vom Badeparadies Schwarzwald.