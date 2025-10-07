Badenweiler Literaturtage: Zeitenwende als Thema der Literatur

Die Badenweiler Literaturtage bringen Gastautoren mit Lesungen und Gesprächen ins Kur- und Festspielhaus. Das Literaturfestival steht diesmal unter dem Motto „Zeitenwende“.
Rüdiger Safranski, der für den Veranstalter Bürgerforum Badenweiler wieder als Gastgeber des Festivals fungiert, unterstreicht in einer Pressemitteilung: „Der Begriff Zeitenwende hat nicht nur einen heute viel diskutierten politischen Aspekt, sondern hat auch zu tun mit existenziellen Umbrüchen, Krisen, neuen Lebensentwürfen. Und so ist Zeitenwende immer auch ein Thema der Literatur.“