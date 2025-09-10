Badenova legt neue Gasleitung: Meterhohe Stichflamme zwischen Schopfheim und Maulburg

Badenova verlegt entlang des „Promillesträßchens“ zwischen Schopfheim-Wiechs und Maulburg eine neue Gasleitung. Die Straße ist bis Mitte Oktober gesperrt.
Eine Straßensperre. Und plötzlich schießt dahinter eine meterhohe Stichflamme in den Himmel. Das hört sich dramatisch an, doch was sich da am frühen Morgen an der Baustelle in der Kalkofen-Kurve unterhalb von Wiechs abspielt, ist für Hans-Peter Stein kaum der Rede wert. Kein Wunder, denn der Fachmann steht im Dienst des Energieversorgers Badenova Netze und hat tagtäglich mit solch feurigen Ausbrüchen zu tun. Als Baubeauftragter ist er dafür verantwortlich, dass dabei alles glatt über die Bühne geht.