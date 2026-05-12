Badenova bewegt: Sport und Spaß gibt es im Lörracher Parkschwimmbad

Das Parkschwimmbad öffnet am Samstag: Es kann nicht nur gebadet werden, sondern Badenova präsentiert einen Sporttag. Der Eintritt ist wie immer frei.

Wenn Lörrach in Bewegung kommt, steht der Spaß an erster Stelle: Am Samstag, 16. Mai, richtet Badenova die 17. Auflage von „Badenova bewegt Lörrach“ aus. Von 11 bis 17 Uhr erleben Kinder und Familien im Parkschwimmbad einen abwechslungsreichen Sportentdeckertag mit zahlreichen Mitmachangeboten regionaler Vereine. Der Eintritt ist frei, schreibt Badenova.

Sportarten entdecken „Mit Badenova bewegt schaffen wir seit vielen Jahren einen niederschwelligen Zugang zu Sport, Bewegung und Gemeinschaft“, sagt Michelle Brunnenstein, Projektverantwortliche bei Badenova. „Als regional verwurzeltes Unternehmen übernehmen wir Verantwortung für die Menschen hier vor Ort – indem wir Kinder früh für einen aktiven Lebensstil begeistern, Vereine vernetzen und gemeinsam die Lebensqualität in der Region stärken.“

In Sportarten hineinschnuppern

Kinder können an diesem Tag spielerisch in unterschiedlichste Sportarten hineinschnuppern – von Gewichtheben, Breakdance, Hip-Hop, Fußball, Basketball und Tischtennis über Badminton, Bogenschießen, Trampolin und Leichtathletik bis hin zu Rettungsschwimmen, Schach und Taekwon-Do. Erstmals dabei ist auch die Flag Football Abteilung vom TuS Lörrach Stetten.

Ziel des Sportentdeckertags ist es, Freude an Bewegung zu wecken und regionalen Vereinen eine Bühne zu bieten, um junge Menschen für den Sport zu gewinnen.

So schön war es letztes Jahr. Foto: Archiv/Günzschel

„Badenova bewegt Lörrach ist ein großartiger Beitrag zur lebendigen Sportstadt Lörrach. Ich erlebe immer wieder, wie viel Freude das Angebot den Kindern bereitet“, sagt Oberbürgermeister Jörg Lutz. „Unsere Vereine erhalten hier die Möglichkeit, Kinder und Jugendliche direkt zu erreichen und für ihre Sportarten zu begeistern.“

Starke Partner mit im Boot

Zum vierten Mal beteiligt sich der soziale Arbeitskreis Lörrach als Veranstaltungspartner. Auf dem angrenzenden Gelände lädt der Verein zu einem Tag der offenen Tür mit zusätzlichen Bewegungsstationen ein. Bei der DLRG Ortsgruppe Lörrach gibt es zudem die Möglichkeit, das Seepferdchen und das Deutsche Schwimmabzeichen in Bronze (Freischwimmer) zu absolvieren.

„Splash-König“ gesucht

Ein besonderes Highlight folgt ab 15 Uhr am Sprungturm: Der Jugendgemeinderat der Stadt Lörrach kürt den „Splash-König“ oder die „Splash-Königin“ für den kunstvollsten und wirkungsvollsten Sprung aus drei oder fünf Metern Höhe.

Der kostenfreie Eintritt ins Parkschwimmbad wird durch den Veranstaltungspartner Stadtwerke Lörrach ermöglicht. Badenova setzt zudem auf ein klimafreundliches Veranstaltungsformat: Wer zu Fuß oder mit dem Fahrrad anreist, sammelt bereits die ersten Bewegungspunkte auf der Teilnahmekarte.

Die Eventreihe „Badenova bewegt“ bereichert seit 2006 die Sportlandschaft in Südbaden. Sie richtet sich an Kinder und Jugendliche, insbesondere im Alter von vier bis zwölf Jahren, und ist fest in ein Netzwerk aus regionalen Vereinen, Schulen, Kitas und weiteren Partnern eingebettet. Im Mittelpunkt stehen das Mitmachen, Ausprobieren und die Freude an Bewegung.

Bewegung fördern

Ziel ist es, Kinder früh für Sport zu begeistern und im besten Fall ein lebenslanges sportliches Engagement zu fördern. Die Bilanz der Badenova nach 20 Jahren: 58 Veranstaltungen, rund 87.000 Teilnehmende, mehr als 150 Sportarten und über 250 beteiligte Einrichtungen.