Badenova bewegt: Sport und Spaß gibt es im Lörracher Parkschwimmbad

Das Parkschwimmbad öffnet am Samstag: Es kann nicht nur gebadet werden, sondern Badenova präsentiert einen Sporttag. Der Eintritt ist wie immer frei.
Wenn Lörrach in Bewegung kommt, steht der Spaß an erster Stelle: Am Samstag, 16. Mai, richtet Badenova die 17. Auflage von „Badenova bewegt Lörrach“ aus. Von 11 bis 17 Uhr erleben Kinder und Familien im Parkschwimmbad einen abwechslungsreichen Sportentdeckertag mit zahlreichen Mitmachangeboten regionaler Vereine. Der Eintritt ist frei, schreibt Badenova.