1 Seit Jahrzehnten in der Planung: die A 98 Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb/Rolf Haid

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Ein Kilometer für 48 Millionen Euro: Bei Rheinfelden wird am Montag ein Teilstück der neuen A 98 freigegeben. Für die Naturschützer vom BUND ein „unökologisches Projekt“.















Link kopiert

Rheinfelden - Der Neubau von Autobahnen in Baden-Württemberg ist eine Seltenheit geworden. Mit einer Kutschfahrt – mitfahren sollte ein Weihnachtsmann – und einer Autokolonne hatte die Autobahngesellschaft Südwest am Montag nach zwölf Jahren Bauzeit einen wichtigen Teilabschnitt der neuen A 98 am Rande des Südschwarzwaldes feierlich einweihen wollen. Aber wegen der Corona-Pandemie ist die Veranstaltung abgesagt worden.