Baden-Württembergs Agrarminister: Peter Hauk nimmt Stellung zum Protest der Landwirte

1 Der Protest der Bauern führte kurz vor Weihnachten zu Verkehrschaos in Stuttgart. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Baden-Württembergs Agrarminister äußert sich wohlwollend gegenüber dem Protest der Bauern im Land, die erneut gegen eine Kürzung ihrer Subventionen durch die Regierung demonstrieren wollen.









Agrarminister Peter Hauk (CDU) hat Verständnis für die geplante Aktionswoche der Bauern gegen die Einsparpläne beim Agrardiesel und der Kfz-Steuer geäußert. Er könne den Unmut der Landwirte nachvollziehen und stehe voll hinter ihren Forderungen, sagte Hauk am Donnerstag in Stuttgart. Bei keinem anderen Bereich im Bundeshaushalt werde so gekürzt wie in der Landwirtschaft. Der Landesbauernverband hatte die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP zur Rücknahme der Einsparplänen aufgefordert.