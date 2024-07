1 Philipp-Thies Rapp Foto: Kara

Die besten Kunstradsportler aus Baden-Württemberg suchen am Sonntag ihre Meister.









Der RV Trillfingen ist am Sonntag, 21. Juli, Ausrichter der Baden-Württembergischen Kunstradsport-Meisterschaften der Elite in Haigerloch in der Witthauhalle. Beginn ist um 9.30 Uhr und Ende gegen 17.30 Uhr mit der Siegerehrung der Nachmittagsstarter.