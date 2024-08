Baden-Württemberg: Zwei Frauen im Rhein vermisst - eine Leiche gefunden

1 Laut Polizei waren beide Frauen Nichtschwimmerinnen. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Eine Frau und eine Jugendliche werden am Sonntag im Rhein bei Hohentengen mitgerissen. Seitdem gelten sie als vermisst. Nun wurde eine Leiche angespült.









Link kopiert



Eine Frau und eine Jugendliche werden seit Sonntag im Rhein an der deutsch-schweizerischen Grenze vermisst - nun ist eine Leiche gefunden worden. Sie wurde am Mittwochnachmittag am Ufer im Bereich von Reckingen, einem Ortsteil von Küssaberg, angespült, wie die Polizei mitteilte. Aller Wahrscheinlichkeit nach handle es sich um die vermisste 15-Jährige, hieß es. Die Identität konnte aber noch nicht eindeutig festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. In den nächsten Tagen soll die Suche fortgesetzt werden.