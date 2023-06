Foto: IMAGO/Dominik Kindermann/IMAGO/Dominik Kindermann Kindermann Do

Das Umweltministerium geht davon aus, dass in Baden-Württemberg mindestens ein Wolfsrudel unterwegs ist. Das zeigt ein Bild aus einer Fotofalle.

Offenbar sind in Baden-Württemberg nicht nur Einzelgänger unterwegs: Es gibt erstmals einen klaren Hinweis darauf, dass Wölfe im Südwesten Nachwuchs bekommen haben. Ein Fotofallenbild von Anfang Juni zeige eine Wölfin im Südschwarzwald mit einem „erkennbaren Gesäuge“, teilte das Umweltministerium am Dienstag in Stuttgart mit.

Wie eine Sprecherin der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg ergänzend mitteilte, sind Experten aufgrund der Aufnahme davon überzeugt, dass sich die Wölfe vermehrten. Das Bild der FVA zeigt die Wölfin, aber keine Welpen.

Hinweise auf Wolfspaar am Schluchsee

In den vergangenen Monaten hatten Fachleute bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass sich auch der Südwesten auf ein Rudel einstellen müsse. Es hatte bereits mehrere Hinweise auf ein mögliches Wolfspaar im Raum Schluchsee im Südschwarzwald gegeben. Die aktuelle Aufnahme wurde nun in der Gemeinde Schluchsee im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald gemacht.

Wölfin im Südschwarzwald: Das Bild einer Fotofalle liefert den Beweis für ein Rudel. Foto: Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

„Die im Durchschnitt vier bis sechs Wolfswelpen werden meist Ende April/Anfang Mai geboren und verlassen erst mit mehreren Wochen die Wurfhöhle“, berichtete das Ministerium.