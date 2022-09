Familienhotel in Bad Wildbad Wie geht es mit dem ehemaligen "Valsana" weiter?

Zumindest von außen tut sich seit Wochen wenig am alten "Valsana"-Hotel am Bad Wildbader Kurpark. Nun könnte wieder Bewegung in das Thema kommen: Der Gemeinderat genehmigte jetzt den Bebauungsplan.