Baden-Württemberg: Wieder Schnee dann warm – weiter Probleme bei der Bahn

1 Auch am Mittwoch müssen sich Verkehrsteilnehmer mancherorts auf Glätte einstellen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die gute Nachricht für Leute, die Schnee, Eis und Kälte nicht mögen: Es wird wieder etwas milder in den kommenden Tagen. Aber bis dahin schneit es wieder – wahrscheinlich mit Auswirkungen auf den Verkehr.









Bevor die Schneefälle im Land vorerst eine Pause einlegen, müssen sich vor allem Verkehrsteilnehmer am Mittwoch mancherorts auf Glätte einstellen. Vor allem in mittleren und höheren Lagen, also ab etwa 400 Metern, rechnete der Deutsche Wetterdienst in Stuttgart mit Schneeregen oder Schnee. Bis zum Abend könnten im höheren Bergland 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee dazu kommen. Oberhalb von 800 Metern sollte es den Angaben nach wegen starkem Wind und Sturmböen auch Schneeverwehungen geben. Im übrigen Land war am Mittwoch immer wieder Regen angekündigt.