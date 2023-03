1 Es bleibt auch in den kommenden Tagen ungemütlich. Foto: imago images/vmd-images/Simon Adomat

Von einem ruhigen und sonnigen Frühling ist nach wie vor nichts zu sehen. Der Wetterdienst warnt nun sogar wieder vor Sturm und Dauerregen in Baden-Württemberg.









Der Frühling in Baden-Württemberg lässt weiter auf sich warten. Es wird wieder sehr ungemütlich in den kommenden Tagen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, stehen uns stürmische und nasse Tage bevor.

Der Wind nimmt bis zum Freitag im ganz Südwesten immer weiter zu. Nach einem regnerisch-windigen Donnerstag werden in der Nacht zum Freitag teils schwere Sturmböen aus Südwest erwartet.

Warnung in den höheren Lagen

Im Südschwarzwald können die Böen am Freitag Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometer pro Stunde erreichen. Ähnlich geht es am Wochenende weiter. Da bei diesen Windgeschwindigkeiten Äste herabstürzen könnten, empfiehlt der DWD, sich vor allem in höheren Lagen nicht draußen aufzuhalten.

Außerdem soll es ab der Nacht zum Freitag bis zum Sonntag im Schwarzwald und im Odenwald gebietsweise Dauerregen geben, teilweise mit Gewittern. Bis Sonntagabend kann es laut DWD im Schwarzwald örtlich bis zu 80 Liter pro Quadratmeter regnen - und das binnen 72 Stunden. Zum Vergleich: Auf dem Feldberg fallen im März und April normalerweise pro Monat etwa 140 Liter pro Quadratmeter. Mit „Rausgeh-Wetter“ sei in den nächsten Tagen also erst einmal nicht zu rechnen, sagte ein Sprecher des DWD.