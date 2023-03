1 Im Schwarzwald kommt es in der Nacht zum Donnerstag wohl zu Orkanböen. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor Orkanböen im Schwarzwald gewarnt, die Geschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde erreichen könnte. Dies teilte der DWD in einem Warnlagebericht für Baden-Württemberg mit.

Der Wind werde am Mittwoch in der Südhälfte des Landes auffrischen, berichtete der Wetterdienst. In der Nacht zum Donnerstag könne es dann zu den Orkanböen kommen.

Etwas Neuschnee könne am Mittwoch gebietsweise Glätte auslösen. In hohen Lagen des Schwarzwaldes müsse man sich bis zum Donnerstag auf starken Dauerregen einstellen. In dem Mittelgebirge seien auch einzelne Gewitter möglich.