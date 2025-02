Baden-Württemberg: Wetterdienst warnt vor glatten Straßen

1 Es kann zu Glatteis kommen, wenn Regen auf eiskalte Straßen trifft. Foto: dpa/Pia Bayer

Regen trifft auf eiskalten Boden: Verkehrsteilnehmer in Baden-Württemberg sollten sich in bestimmten Regionen auf glatte Fahrbahnen einstellen.









Link kopiert



Gefrierender Regen und Schnee sorgen in mehreren Regionen Deutschlands für gefährlich glatte Straßen. Auch Baden-Württemberg ist betroffen. Für die Ostalb etwa sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) Niederschläge voraus, der auf eiskalten Straßen gefrieren könnte. Auch in der Osthälfte von Baden-Württemberg könne es zu glatten Straßen kommen. Im Schwarzwald wird Dauerregen erwartet in einigen Lagen bis Donnerstagmorgen.