Baden-Württemberg: Weniger Züge, höhere Preise? Die Folgen des Schienen-Urteils

Der EuGH hat ein Urteil zu Trassenpreisen gefällt – und es wirkt sich massiv auf den Regionalverkehr auf der Schiene aus. Müssen die Bahnen nun ihre Ticketpreise drastisch erhöhen?
Pendlerinnen und Pendlern in Baden-Württemberg drohen nach einem Urteil zur Praxis der Schienenmaut massive Einschnitte im S-Bahn- und Regionalverkehr. Ohne zusätzliches Geld vom Bund könnten Zugangebote ausgedünnt, Fahrkarten teurer und selbst stark genutzte Berufsverkehrs-Strecken spürbar eingeschränkt werden. „Es geht dabei um ein Risiko von mindestens 100 Millionen Euro pro Jahr“, warnte Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne).