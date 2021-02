Vandalismus in Bad Wildbad Unbekannte beschädigen Hütte

Gut belebt ist das früher "Spazierweg" genannte Ölsträßle am Meisternhang über Bad Wildbad in diesen Tagen bei frühlingshaftem Wetter. Viele sahen deshalb, was zwischen Samstag- und Sonntagmittag passiert sein musste und konnten nur den Kopf schütteln: Zerstörungen an der und um die Hütte Luginsland.