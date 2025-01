1 Am Dienstag wird im baden-württembergischen Busverkehr wieder gestreikt. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Fährt mein Bus? Fahrgäste müssen am Dienstag in Teiles des Südwestens mit Einschränkungen im Busverkehr rechnen. Verdi hat zu Warnstreiks aufgerufen - in zwei Tarifrunden.









Die Warnstreiks im Busverkehr in Teilen Baden-Württembergs haben nach Angaben eines Sprechers der Gewerkschaft Verdi begonnen. Im Raum Karlsruhe sei die Beteiligung besser als erhofft, sagte der Sprecher am Morgen. In Stuttgart sei sie gut. Reisende sollten viel Geduld und Zeit mitbringen.