Baden-Württemberg: Warnstreiks bei Bussen und Bahnen am Mittwoch

Verdi hat zu Warnstreiks im Südwesten aufgerufen.

Bus- und Bahnfahrer aufgepasst: Verdi ruft für diesen Mittwoch zu Warnstreiks auf. Wer ist von möglichen Einschränkungen betroffen?









Wer an diesem Mittwoch mit dem Bus oder der Bahn fahren will, muss sich in Teilen Baden-Württembergs auf Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks im regionalen Nahverkehr bei der SWEG (Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH) und der AVG (Albtal-Verkehrs-Gesellschaft) aufgerufen. Betroffen seien Strecken im Rhein-Neckar-Gebiet, in Karlsruhe, Südbaden, Fils-Neckar-Alb, Ulm-Oberschwaben und Heilbronn-Neckar-Franken, teilte die Gewerkschaft mit. Verdi rechnet vor allem bei der SWEG mit erheblichen Ausfällen im Fahrbetrieb.