Baden-Württemberg Waldschäden nehmen deutlich zu

Stuttgart - Die Schäden im deutschen Wald haben auch in Baden-Württemberg deutlich zugenommen - allerdings fallen sie etwas glimpflicher aus, als zunächst gedacht. Nach Zahlen aus dem Landwirtschaftsministeriums in Stuttgart fielen in diesem Jahr bisher rund fünf Millionen Kubikmeter Schadholz an, wie Landesforstpräsident Max Reger am Montag berichtete.