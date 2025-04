Baden-Württemberg: Waffenverbot im Nahverkehr geplant

1 In Zukunft soll es ein Waffenverbot in Bussen und Bahnen in Baden-Württemberg geben. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Gewalt mit Messern nimmt zu. Das Land will dem einen Riegel vorschieben. Auch die Kommunen sollen mehr Handhabe gegen Waffengewalt erhalten.









Link kopiert



Künftig sollen in Bussen und Bahnen in Baden-Württemberg keine Messer oder andere Waffen mehr getragen werden dürfen. Eine entsprechende Verordnung will Innenminister Thomas Strobl (CDU) heute ins Kabinett einbringen, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Die Verordnung wird demnach zur Anhörung freigegeben, nun können sich etwa die kommunalen Verbände dazu äußern.