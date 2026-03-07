Baden-Württemberg wählt: Die sollen zusammenarbeiten? Schlammschlacht vor der Wahl

Kurz vor dem Ende des Landtagswahlkampfs im Südwesten spitzt sich die Auseinandersetzung zwischen Grünen und CDU deutlich zu. Sehr bald müssen sie wohl eine Regierung bilden. Wie kann das gut gehen?
Stuttgart - Lange war der Wahlkampf in Baden-Württemberg eher dröge, trocken, fast langweilig. Nun, auf den letzten Metern vor der Landtagswahl eskaliert das Ringen der beiden aussichtsreichsten Parteien merklich - dabei werden Grüne und CDU nach der Wahl aller Voraussicht nach weiterhin in einer Koalition zusammenarbeiten müssen. In einer Umfrage des ZDF lagen beide Parteien zuletzt mit 28 Prozent gleichauf. Andere Koalitionsoptionen gibt es nach aktuellem Stand nicht.