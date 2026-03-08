Baden-Württemberg wählt: Darum ist die Landtagswahl in Baden-Württemberg so wichtig

Die Landtagswahl in Baden-Württemberg ist die erste seit Jahren ohne Kretschmann – und womöglich eine der engsten in der Geschichte des Südwestens. Warum sie auch für Friedrich Merz wichtig ist.
Stuttgart - Klar, Landtagswahlen sind keine Bundestagswahlen. Sie sind aber meist ein Stimmungstest für die Bundesregierung. Auch deshalb schaut man heute Abend nicht nur aus Freiburg oder Mannheim auf Stuttgart - sondern auch aus Berlin. Die Landtagswahl in Baden-Württemberg ist der Start in das Superwahljahr 2026. Fest steht außerdem: In einem der größten Länder der Republik endet eine politische Ära. Warum die Wahl so besonders ist: