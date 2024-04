1 Immer mehr Kinder wachsen mit geschiedenen Eltern auf. (Symbolbild) Foto: imago/Bihlmayerfotografie

Im verflixten siebten Jahr einer Ehe oder Beziehung gehen viele Verbindungen in die Brüche, so heißt es. Die Statistik zeigt etwas anderes.









Gibt es eigentlich das „verflixte siebte Jahr“ bei Ehepaaren, in dem so viele Beziehungen in die Brüche gehen? Wie man’s nimmt. Denn laut Statistik wurden Scheidungen im vergangenen Jahr am häufigsten im achten Ehejahr rechtskräftig. Insgesamt 848 Paare wurden zu diesem Zeitpunkt offiziell getrennt, nach sieben Jahren waren es 844 und neun Jahre nach der Trauung 792, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Fellbach mitteilte.