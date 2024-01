Baden-Württemberg: Vodafone schaltet analoges Radiosignal im Kabelnetz ab

1 Vodafone hat angekündigt, das analoge Radiosignal in seinem baden-württembergischen Teilnetz am Donnerstag kommender Woche abzuschalten. Foto: dpa/Federico Gambarini

Stille im Radio? Wer im Südwesten über einen Kabelanschluss Radio hört, dem könnte das bald blühen. Denn: Der Betreiber Vodafone macht dem analogen Signal ein Ende.









Wer in Baden-Württemberg über den Kabelanschluss Radio hört, muss sich auf Umstellungen gefasst machen. Der Betreiber Vodafone hat angekündigt, das analoge Radiosignal in seinem baden-württembergischen Teilnetz am Donnerstag kommender Woche (11. Januar) abzuschalten. Auch in Hessen (9. Januar) und in Nordrhein-Westfalen (10. Januar) endet das analoge Kabelradio. In den anderen Bundesländern wurde die analoge Übertragung bereits 2018 abgestellt.