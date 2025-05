Baden-Württemberg: Verfassungsschutz soll mehr Befugnisse erhalten

1 Innenminister Thomas Strobl will den Verfassungsschutz mit zusätzlichen Befugnissen stärken (Archivbild). Foto: Markus Lenhardt/dpa/Markus Lenhardt „Unsere Demokratie ist stark unter Druck“, sagt Innenminister Strobl. Der Verfassungsschutz soll deshalb künftig etwa Verbindungsdaten abfragen dürfen.







Für den Kampf gegen Extremisten erhalten die Verfassungsschützer im Südwesten weitreichendere Befugnisse. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Innenministerium. So sollen die Ermittler künftig bei Telekommunikationsfirmen Verbindungsdaten abfragen dürfen, die in einer bestimmten Funkzelle in einem bestimmten Zeitraum angefallen sind. Zudem sollen die Verfassungsschützer künftig bei privaten Videobetreibern Videoaufnahmen anfordern können. Ein entsprechendes neues Landesverfassungsschutzgesetz soll im grün-schwarzen Kabinett am Dienstag auf den Weg gebracht werden.