Nicht nur für Fasnet-Fans heißt es nun: Regenjacke statt Sonnenbrille. Kaum Sonne, dafür viel Wind und noch mehr Regen. Und die Schneeschmelze kann an manchen Orten zur Gefahr werden.
– Schneeschmelze, Dauerregen und Überschwemmungsgefahr in Teilen des Landes: Aufgrund von Regen und starkem Tauwetter gilt für den Südschwarzwald eine Unwetterwarnung der Stufe 3 von 4 des Deutschen Wetterdienstes. Prognostiziert werden Niederschlagsmengen von bis zu 120 Liter pro Quadratmeter bis Freitagfrüh. „Das ist schon allerhand“, sagte eine Meteorologin des DWD. „Das könnte die Flüsse ansteigen lassen und zu lokalen Überschwemmungen führen.“ Für den ganzen Schwarzwald werden von Dienstagabend bis Freitagfrüh Mengen zwischen 60 und 90 Liter erwartet, für den Odenwald 40 bis 50 Liter.