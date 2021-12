Corona-Lage im Kreis Rottweil Impfstoff bleibt knapp – meist Moderna statt Biontech in der Spritze

Trotz leicht sinkender Inzidenz spricht das Landratsamt in der Telefonkonferenz am Donnerstag keineswegs von Entspannung. Täglich registriert das Gesundheitsamt im Kreis Rottweil rund 150 neue Corona-Fälle. 1900 Menschen seien derzeit in Absonderung – davon seien 70 Prozent ungeimpft. Das kreiseigene Impfangebot soll weiter ausgebaut werden.