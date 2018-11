Baden-Württemberg Umgang mit Wolf spaltet Landtag

Stuttgart - Zum Umgang mit dem Wolf kommen die regierenden Grünen und Schwarzen in Baden-Württemberg wohl auf keinen gemeinsamen Nenner mehr: Während die CDU-Fraktion am Mittwoch im Landtag einen neuen Vorstoß zum Abschuss von Wölfen startete, glaubt Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) weiter an ein Miteinander von wichtigen Weidetierhaltern und den europaweit streng geschützten Wölfen im Südwesten. Bei bisher einem sicher registrierten Wolf, der sich bei Bad Wildbad niedergelassen habe, verstehe er die Debatte nicht so ganz. Es sei noch Zeit, sich auf den Wolf einzustellen.