Baden-Württemberg: Toter und Verletzte bei Unfall in Reutlingen

4 Ein Mann ist bei einem Verkehrsunfall in Reutlingen ums Leben gekommen. Foto: SDMG/SDMG 4 Bilder - Fotostrecke öffnen Bei einem Unfall in Reutlingen ist ein Mann ums Leben gekommen. Drei Autos sind beteiligt. Und es gibt weitere Verletzte. Was die Polizei bisher sagen kann.







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Ein Mann ist bei einem Verkehrsunfall in Reutlingen ums Leben gekommen. Mindestens zwei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Über die Schwere der Verletzungen konnte er zunächst nichts sagen. Auch die Identität der Betroffenen müsse noch geklärt werden. Drei Fahrzeuge seien an dem Frontalunfall beteiligt gewesen.