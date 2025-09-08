Baden-Württemberg: Suche nach Ursache für Dacheinsturz im Supermarkt

In Lauchringen kracht das Dach eines frisch renovierten Supermarkts ein. Die Bilanz: Drei Frauen verletzt, Millionenschaden – und viele offene Fragen.
Nach dem Einsturz des Dachs eines Supermarkts im Süden von Baden-Württemberg hat die Suche nach den Ursachen des Unglücks begonnen. Drei Frauen wurden am Samstag verletzt, eine davon schwer, wie die Polizei mitteilte. Bei den verletzten Frauen handelte es sich um Kundinnen des Marktes. Die Opfer seien 20, 52 und 57 Jahre alt. Das Unglück geschah im Kassenbereich des Marktes. In dem Geschäft waren nach Angaben der Polizei 26 Menschen.