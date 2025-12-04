Baden-Württemberg: Strobl warnt vor Agenten – Behörden sollen wachsamer werden

Russische Dienste suchen nach leicht rekrutierbaren Helfern – sogar in Sozialämtern und Ausländerbehörden, warnt Baden-Württembergs Innenminister. Er drängt auf mehr Aufklärung.
Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat mehr Aufklärung über russische Sabotage und Spionage etwa in Sozialämtern und Ausländerbehörden angemahnt. Das Bundeskriminalamt und die Nachrichtendienste des Bundes hätten eine gute Informationskampagne ins Leben gerufen, sagte Strobl der Funke-Mediengruppe. „Diese und künftige Kampagnen müssen wir in die Fläche bringen – dort, wo Behörden und Ämter regelmäßig in Kontakt mit potenziellen Zielpersonen von Anwerbeversuchen sind.“