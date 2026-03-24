Baden-Württemberg: Staugefahr Ferienstart - wo und wann es länger dauern kann

Ist der Stillstand auf der Straße wieder vorprogrammiert? Für viele könnte die Fahrt in den Urlaub an Ostern zur Geduldsprobe werden. Denn nicht nur im Südwesten beginnen die Ferien.
Wer die Osterferien nicht zu Hause verbringt, sollte seine Autofahrt zu Verwandten oder in den Urlaub gut planen und sich auf den einen oder anderen Stau einstellen: Der ADAC warnt vor dem nächsten Wochenende und an den Tagen danach wieder vor vollen Autobahnen im Südwesten. Denn neben Baden-Württemberg beginnen auch in den meisten anderen Bundesländern die Ferien.