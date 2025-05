Baden-Württemberg: Starker Regen und Gewitter kommen auf Südwesten zu

1 Mitte der Woche soll es in Baden-Württemberg zu starkem Niederschlag kommen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/vmd-images/IMAGO Seit Wochen regnet es in Baden-Württembergs zu wenig. Das soll sich am Mittwoch ändern. Im ganzen Land ist mit heftigem Niederschlag zu rechnen. Ob der zum Feiertag wieder nachlässt?







Mitte der Woche soll es in ganz Baden-Württemberg ordentlich nass werden. Am Mittwochvormittag breitet sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von der Nordhälfte des Landes her bis in den Süden teils kräftiger Regen aus. In Teilen des Nordschwarzwaldes werden bis zu 40 Liter pro Quadratmeter erwartet. Auch auf der Schwäbischen Alb und im Allgäu könnten Mengen von bis zu 25 Liter pro Quadratmeter fallen. Im Rest des Landes geht der DWD von rund 10 Litern pro Quadratmeter aus.