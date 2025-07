Baden-Württemberg: So wird das Wetter am Wochenende

So wird das Wetter am Wochenende

1 Das Wetter zeigt sich in Baden-Württemberg am Wochenende von seiner sonnigen Seite. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod Sommer, Sonne, kaum Regen: Den Menschen in Baden-Württemberg steht das Wetter betreffend ein ruhiges Wochenende bevor. Für Allergiker könnte es dagegen ungemütlicher werden.







Link kopiert



Für die kommenden Tage und auch fürs Wochenende können sich die Menschen in Baden-Württemberg auf ruhiges Sommerwetter freuen. In den nächsten Tagen gebe es viel Sonne bei angenehmen Temperaturen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart. Große Regenmengen seien nicht zu erwarten, höchstens mal ein regionaler kleiner Schauer. „Dann ist es aber auch nach fünf Minuten wieder trocken“, so der Meteorologe.