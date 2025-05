Baden-Württemberg: So wird das Wetter am langen Wochenende

Die Prognose klang zunächst nicht gut, aber das Wetter in Baden-Württemberg ist am Vatertag doch besser als erwartet. Wie werden die Temperaturen am langen Wochenende?

Zu Christi Himmelfahrt meinte es Petrus mit den Vätern in Baden-Württemberg nun doch weitgehend gut. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) war es im Südwesten überwiegend freundlich und trocken bei Temperaturen um die 20 Grad. Vor allem im Westen des Landes hatten Bollerwagen-Gruppen und andere Ausflügler Glück. Regen sollte es den Meteorologen zufolge kaum oder nur wenig geben.

Zum Vatertag gab es zahlreiche Events im Land. So konnten Ausflügler auf der schwäbischen Alb mit einer Dampflok fahren. Damit die Kehlen nicht trocken blieben, wurde manch Leiterwagen auch mal zur Bar umfunktioniert.

Sommerliche Temperaturen am Wochenende

Am Vatertag wird häufig mit viel Alkohol gefeiert. Deswegen steigt traditionell auch die Zahl der Unfälle an diesem Tag. So gab es am Vatertag im vergangenen Jahr fast dreimal so viele Alkoholunfälle mit Verletzten im Vergleich zu einem durchschnittlichen Tag in Baden-Württemberg, wie das Statistische Landesamt mitteilte.

Richtig sommerlich wird es erst am Freitag. Dann erwartet der DWD landesweit Sonne und Temperaturen zwischen 28 und 29 Grad. Am Samstag werden sogar Temperaturen um die 30 Grad erwartet - vor allem am Oberrhein. Nachmittags und abends drohen aber vor allem im Norden und Nordosten Baden-Württembergs sowie im Bergland Hitzegewitter. Zu Montag soll das Wetter schlechter werden und abkühlen. Auch Starkregen sei möglich, so der DWD.