Großbrand in Tuttlingen Schlug der Scheunen-Feuerteufel schon wieder zu?

Erneut ging im Kreis Tuttlingen eine Scheune nachts in Flammen auf, diesmal am Rande der Tuttlinger Nordstadt. Der Verdacht: wieder der Feuerteufel. Am Morgen nach dem schlimmen Brand sind noch immer zahlreiche Kräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk am Brandort im Einsatz.