1 Am höchsten ist der Ausländeranteil in den Stadtkreisen Pforzheim, Heilbronn und Stuttgart (Foto). Foto: dpa/Marijan Murat

. In Baden-Württemberg haben noch nie so viele Ausländer gelebt wie derzeit. Ende November 2021 waren von 11,13 Millionen Einwohnern 1,82 Millionen Ausländerinnen und Ausländer, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Stuttgart mit. Das entspreche einem Bevölkerungsanteil von 16,4 Prozent.

Den Angaben des Landesamts zufolge stellen türkische Staatsangehörige im Südwesten die größte ausländische Bevölkerungsgruppe mit gut 250.000 Personen. Es folgen Staatsangehörige aus Italien mit über 180.000, Rumänien mit über 170.000, Kroatien mit gut 126.000, Syrien mit über 88.000 und Polen mit fast 84.000.

Innerhalb des Landes verteile sich die ausländische Bevölkerung sehr ungleichmäßig. Am höchsten sei der Ausländeranteil in den Stadtkreisen Pforzheim, Heilbronn und Stuttgart, in denen mindestens jeder vierte Einwohner keinen deutschen Pass besitze. Dagegen liegt dieser Anteil im ländlich geprägten Main-Tauber-Kreis bei lediglich gut zehn Prozent. (0947/26.04.2022)