Foto: imago images/onw-images/Dennis Straub via www.imago-images.de

Das Spezialeinsatzkommando der baden-württembergischen Polizei (SEK) bekommt im Einsatz ab sofort medizinische Unterstützung: Speziell ausgebildete Einsatz-Ärzte werden die Polizisten künftig bei besonders gefährlichen Einsätzen begleiten, wie das Innenministerium am Montag mitteilte. Das sei bundesweit einmalig, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU): „Die Einsatz-Ärzte können nun unsere Polizistinnen und Polizisten und bei Bedarf auch zivile Opfer sofort vor Ort und Stelle medizinisch versorgen.“

Die drei Einsatz-Ärzte seien mit den Taktiken der Spezialeinheit vertraut und könnten so auch in kritischen und besonders gefährlichen Situationen medizinische Hilfe leisten, so Strobl. Sie würden die Spezialeinheit unter anderem bei Einsätzen gegen bewaffnete oder besonders gefährliche Täter, gegen organisierte Kriminalität, den Terrorismus sowie zur Rettung suizidgefährdeter Personen begleiten.