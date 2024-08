Baden-Württemberg schneidet noch am besten ab: Beschäftigte in Kitas sind häufiger krank als der Durchschnitt

1 Wegen Personalmangels bleiben auch in Baden-Württemberg immer wieder Kitas geschlossen. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Kalaene

Beschäftigte in Kindertagesstätten sind laut Bertelsmann Stiftung häufiger krank als Menschen mit anderen Berufen. Der Südwesten steht allerdings noch recht gut da.









Link kopiert



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kitas im Südwesten waren 2023 deutlich häufiger krank als Menschen mit anderem Beruf - im Vergleich zu Kollegen in anderen Bundesländern aber immer noch recht selten. Das geht aus einer Studie der Bertelsmann Stiftung hervor. Demnach waren Beschäftigte im Bereich der Kinderbetreuung im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg im Schnitt 22,6 Tage krankgeschrieben. Über alle Berufsgruppen hinweg lag die Zahl der Krankentage im selben Zeitraum bei 17,1 Tagen.