Baden-Württemberg Rückkehr der Wolfsrudel im Schwarzwald?

Einzelne Tötungen durch Jäger sind kontraproduktiv

Am europaweiten Schutzstatus des Wolfs zu sägen, sei nicht das Ziel, meint der Wissenschaftler weiter: "Wir dürften nicht von anderen, oftmals ärmeren Ländern verlangen, ihre Tiger oder Löwen zu schützen, während wir im reichen Deutschland nicht mit dem von selbst eingewanderten Wolf zurechtkommen." Auch einzelne, illegale Abschüsse durch Jäger seien kontraproduktiv, da die Zerstörung eines Rudels zu mehr Übergriffen führe.

"Also muss man die Schäfer maximal unterstützen, wenn man nicht will, dass sie Flächen aufgeben und die Landschaft sich als Folge davon verändert." Schutzzäune und -hunde würden vom Land, anders als in anderen Bundesländern, bereits vorbildlich finanziert. Aber es werde dennoch keine Lösung geben, bei der am Ende alle zufrieden sind. Das liege auch an der wirtschaftlichen klammen Situation der Schäfer.

Die Förderung des Herdenschutzes ist Teil einer Lösung, eine Besserung der betrieblichen Situation müsse aber auch die katastrophalen Lamm- und Wollpreise aufgreifen. Dennoch sei beim Thema Grundschutz der Tierhalter in der Pflicht: Risse durch Hunde habe es ja auch in der Vergangenheit und ohne den Wolf im Schwarzwald schon immer gegeben.

Derzeit leben nachweislich zwei Wölfe im Schwarzwald: GW852m und GW1129m lauten deren wissenschaftliche Namen. Wie groß das Interesse der Bevölkerung an der Rückkehr des Wolfs im Land ist, habe ihm nicht zuletzt seine jüngste Veröffentlichung zu dem Thema auf der Internetseite der Uni Freiburg gezeigt, berichtet Reif abschließend. "Kein Artikel ist dort in den vergangenen Tagen so oft gelesen worden wie unserer", sagt der Forscher. "Nicht einmal die Veröffentlichungen zum Thema Corona."