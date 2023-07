Regen und Unwetter erwarten die Menschen in Baden-Württemberg zum Wochenstart. Am Montag erreicht eine Kaltfront von der Nordsee Baden-Württemberg und bringt Schauer und Gewitter. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sind Starkregen, Sturmböen bis zu 90 Kilometern pro Stunde und Hagel möglich. Passend zum Regen sinken am Montag die Temperaturen laut Vorhersage auf 19 Grad im Bergland und 25 Grad in Heilbronn.

„Die nächsten Tage bleibt es dann erstmal ungemütlich“, so Kai-Uwe Nerding vom DWD. Für Dienstag und Mittwoch erwartet der DWD weitere Schauer, Wind und Temperaturen zwischen 16 und 21 Grad.

Am Sonntag wurden Temperaturen erwartet von 22 Grad im Bergland bis auf 28 Grad am Rhein, wie der DWD am Sonntag weiter mitteilte. „Vor allem im Süden ist es sonnig, im Norden des Landes hängen einige Wolken, dort kann es auch mal regnen“, sagte Nerding.