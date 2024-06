1 Die Polizei hat eine Minderjährige am Steuer erwischt. Foto: dpa/Patrick Seeger

Ohne das Wissen ihrer Eltern setzt sich eine 14-Jährige ans Steuer eines Autos – Polizeibeamte beenden die gefährliche Spritztour.









Link kopiert



Wohl ohne das Wissen ihrer Mutter hat sie den Schlüssel genommen: Eine 14-Jährige ist von der Polizei am Steuer eines Autos erwischt worden. Auf dem Beifahrersitz saß eine 15-Jährige, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 14-Jährige sei am Samstag wegen ihres jugendlichen Erscheinungsbildes kontrolliert worden, sagte ein Sprecher der Polizei.