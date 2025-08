Speedweek in Baden-Württemberg Vor diesen Blitzern müssen sich Autofahrer in Acht nehmen

In der ersten Sommerferienwoche findet in Baden-Württemberg der Blitzermarathon statt. Auch in der Region Schwarzwald und Schwäbische Alb ist mit verschärften Kontrollen zu rechnen. Wir haben gesammelt, welche Blitzer-Typen es gibt – und wie diese erkannt werden können.