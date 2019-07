Baden-Württemberg Partielle Mondfinsternis bei bester Aussicht

Baden-Württemberg - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch konnten Beobachter in Deutschland eine partielle Mondfinsternis betrachten. Aufgrund der guten Wetterlage war die Sicht auf das Spektakel einwandfrei. Für etwa drei Stunden lagen Teile des Erdtrabanten im Kernschatten der Erde. Der Mond schimmerte dadurch in orangenen bis rostroten Tönen. Fast zwei Drittel des Mondes lagen dabei im Schatten.