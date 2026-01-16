Tausende Teenagerinnen in Baden-Württemberg wachen nachts schweißgebadet auf, weil Panikattacken sie quälen. Denn die Pandemie hat Folgen – besonders bei jungen Mädchen.
Auch mehrere Jahre nach Ende der Corona-Pandemie prägt diese Zeit Tausende Teenager in Baden-Württemberg mit massiv gestiegenen Angststörungen und Panikattacken. Nach einer neuen Studie waren im Jahr 2024 rund 61 von 1.000 Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren wegen solcher Probleme in Behandlung. Hochgerechnet betrifft das landesweit etwa 9.500 junge Frauen – ein Anstieg um 55 Prozent seit 2019, wie es im DAK-Kinder- und Jugendreport weiter heißt.