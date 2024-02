Baden-Württemberg: OLG entscheidet – Straßenblockaden von Klimaaktivisten Nötigung?

1 Polizisten versuchen, festgeklebte Hände eines Aktivisten der Gruppierung abzulösen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Klebeaktionen von Klimaschützern sind für viele ein Ärgernis. Gerichte werteten dabei Straßenblockaden meist als Nötigung - aber nicht immer. Jetzt muss das Oberlandesgericht die Frage klären.









Ob Straßenblockaden von Klimaaktivisten als Nötigung einzustufen sind, damit befasst sich am Dienstag um 10 Uhr das Oberlandesgericht (OLG) in Karlsruhe. Im vorliegenden Fall war ein 32-Jähriger im November 2022 vom Amtsgericht Freiburg von diesem Vorwurf freigesprochen worden, nachdem er sich mehrfach an Straßenblockaden des Bündnisses „Aufstand letzte Generation“ beteiligt und auf der Fahrbahn festgeklebt hatte.